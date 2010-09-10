Сообщение zevc » Сегодня, 10:38

Приветствую, вас. Чаще всего я переписываюсь с друзьями в Ватсапе, поэтому хочется время от времени менять статусы на что-то прикольное. Прошу вас отписаться и помочь мне с выбором нового статуса, что скажете?