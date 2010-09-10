Прикольные статусы
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Прикольные статусы
Приветствую, вас. Чаще всего я переписываюсь с друзьями в Ватсапе, поэтому хочется время от времени менять статусы на что-то прикольное. Прошу вас отписаться и помочь мне с выбором нового статуса, что скажете?
Re: Прикольные статусы
zevc писал(а):Приветствую, вас. Чаще всего я переписываюсь с друзьями в Ватсапе, поэтому хочется время от времени менять статусы на что-то прикольное. Прошу вас отписаться и помочь мне с выбором нового статуса, что скажете?
Скажу, что я нашла не так давно сайт с уклоном в психологию и на его страницах нашла статьи, которые посвящены разным сферам нашей жизни. Поэтому, не смогла пройти мимо вашего сообщения, решила отписаться и поделиться ссылкой https://intrigue.dating/interesnoe/100- ... -2021-god/ на страницу со статьёй о самых лучших статусах для Ватсапа. Не стесняйтесь – прежде чем выбирать одну из фраз на статус, обязательно нужно прогуляться по страницам выбранного сайта, а потом только выбирать одно из выражений, которое по большей части характеризует ваше душевное состояние.
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