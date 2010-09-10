Прикольные статусы

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Прикольные статусы

Сообщение zevc » Сегодня, 10:38

Приветствую, вас. Чаще всего я переписываюсь с друзьями в Ватсапе, поэтому хочется время от времени менять статусы на что-то прикольное. Прошу вас отписаться и помочь мне с выбором нового статуса, что скажете?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Прикольные статусы

Сообщение klonik » Сегодня, 11:33

zevc писал(а):Приветствую, вас. Чаще всего я переписываюсь с друзьями в Ватсапе, поэтому хочется время от времени менять статусы на что-то прикольное. Прошу вас отписаться и помочь мне с выбором нового статуса, что скажете?

Скажу, что я нашла не так давно сайт с уклоном в психологию и на его страницах нашла статьи, которые посвящены разным сферам нашей жизни. Поэтому, не смогла пройти мимо вашего сообщения, решила отписаться и поделиться ссылкой https://intrigue.dating/interesnoe/100- ... -2021-god/ на страницу со статьёй о самых лучших статусах для Ватсапа. Не стесняйтесь – прежде чем выбирать одну из фраз на статус, обязательно нужно прогуляться по страницам выбранного сайта, а потом только выбирать одно из выражений, которое по большей части характеризует ваше душевное состояние.
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