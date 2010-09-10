Отбеливание зубов

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Отбеливание зубов

Сообщение parma » Сегодня, 10:57

На сегодняшний день существует целая куча разных методик по отбеливанию зубов. Лично я доверилась профессионалам с этой клиники https://acoola.ua/services/esteticheskaya-stomatologiya/otbelivanie-zubov/ . Процедура комфортная, персонал приветливый, все рассказали и показали, результатом довольна.
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