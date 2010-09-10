Тушенка

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Тушенка

Сообщение klonik » Вчера, 11:39

Добрый день. Я много слышала положительных отзывов о работе компаний, которые продают фермерские продукты с доставкой по Москве и области. Прошу вас отписаться и поделиться своей историей, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас?
Вернуться к началу
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Тушенка

Сообщение zevc » Вчера, 12:11

klonik писал(а):Добрый день. Я много слышала положительных отзывов о работе компаний, которые продают фермерские продукты с доставкой по Москве и области. Прошу вас отписаться и поделиться своей историей, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас?

Понимаю вас, потому что мне самой пришлось потратить время на просмотр информации теоретического плана, а потом только оформлять заказ. Советую вам перейти по ссылке https://esh-derevenskoe.ru/meat-and-poultry/tushenka чтобы прогуляться по каталогу и заказать по списку все необходимые продукты для пополнения своего холодильника. Я не так давно начала раз в неделю покупать продукты, кстати так гораздо удобнее получается и намного дешевле, не нужно ходить по супермаркетам в поисках того самого мяса или рыбы. И вам советую попробовать, потом будете на автомате заказы оформлять.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Тушенка

Сообщение Haminahu » Сегодня, 10:58

я не ел тушенку уже просто сто лет!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Тушенка

Сообщение Haminahu » Сегодня, 11:17

zevc писал(а):
klonik писал(а):Добрый день. Я много слышала положительных отзывов о работе компаний, которые продают фермерские продукты с доставкой по Москве и области. Прошу вас отписаться и поделиться своей историей, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас?

Понимаю вас, потому что мне самой пришлось потратить время на просмотр информации теоретического плана, а потом только оформлять заказ. Советую вам перейти по ссылке чтобы прогуляться по каталогу и заказать по списку все необходимые продукты для пополнения своего холодильника. Я не так давно начала раз в неделю покупать продукты, кстати так гораздо удобнее получается и намного дешевле, не нужно ходить по супермаркетам в поисках того самого мяса или рыбы. И вам советую попробовать, потом будете на автомате заказы оформлять.

что вы имеете ввиду тут под теорией?))))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Тушенка

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 16:44

я точно не фанат покупной тушенки. а вот если делать такое мясо самостоятельно из свежего, качественного, когда точно знаешь, что там все натурально - это другое дело!
например, можно вообще заказать перепелок https://primemeat.ru/ptitsa/perepelka/ - будет просто пальчики оближешь.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя