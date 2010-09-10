zevc писал(а):

klonik писал(а): Добрый день. Я много слышала положительных отзывов о работе компаний, которые продают фермерские продукты с доставкой по Москве и области. Прошу вас отписаться и поделиться своей историей, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас?

Понимаю вас, потому что мне самой пришлось потратить время на просмотр информации теоретического плана, а потом только оформлять заказ. Советую вам перейти по ссылке чтобы прогуляться по каталогу и заказать по списку все необходимые продукты для пополнения своего холодильника. Я не так давно начала раз в неделю покупать продукты, кстати так гораздо удобнее получается и намного дешевле, не нужно ходить по супермаркетам в поисках того самого мяса или рыбы. И вам советую попробовать, потом будете на автомате заказы оформлять.