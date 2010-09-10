Регулировка перепада давления

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Регулировка перепада давления

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 15:05

Какое нужно оборудование, чтобы регулировать перепад давления в системах централизованного теплоснабжения?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Регулировка перепада давления

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:45

Для этого Вам понадобится регулятор перепада давления AFP. Этот прибор является автоматическим регулятором, который как раз таки используется в системах централизованного теплоснабжения. И если будет сильно повышаться давление, регулятор автоматически закрывается. Советую Вам зайти на сайт компании Danfoss тут есть все необходимое оборудование для тепловой автоматики. Высококачественная продукция по доступным ценам.
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