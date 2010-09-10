Работа
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Работа
Всем доброго дня. Мне нужен совет. Дело в том, что нас перевели на удаленку. Все бы ничего, но зарплата и так маленькая была, а теперь сказали, что раз дома сидите, то премии не будет. И останется только оклад - т.е. минималка. И что делать? Как жить на эти деньги??
Re: Работа
Хех. Можно подумать, что у кого-то зарплаты большие. Да сейчас вообще найти работу с нормальной зарплатой почти нереально. Я вот смотрела - при моих данных мне максимум 20 светит.
Re: Работа
Ну 20 - это все-таки лучше, чем минималка, на которую выжить вообще не реально. Хотя по большому счету я считаю, что все от вас зависит. Если вы обладаете достаточным уровнем квалификации и опытом работы, то легко сможете и на более интересную зарплату рассчитывать. Сейчас ведь средняя зарплата в предложениях работодателей - 37 тысяч. Да сами можете посмотреть: https://gorodrabot.ru/salary
Re: Работа
Это в идеале. А на деле почитаешь эти вакансии - требуется риэлтор, зарплата сдельная, сможете зарабатывать по 150 тысяч. Ага! А можете и вообще ничего не заработать. А в подсчет средней зарплаты эти 150 идут
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