Работа

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Работа

Сообщение Fillana » 18 окт 2020, 14:54

Всем доброго дня. Мне нужен совет. Дело в том, что нас перевели на удаленку. Все бы ничего, но зарплата и так маленькая была, а теперь сказали, что раз дома сидите, то премии не будет. И останется только оклад - т.е. минималка. И что делать? Как жить на эти деньги??
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Работа

Сообщение Raduznaya » 18 окт 2020, 16:13

Хех. Можно подумать, что у кого-то зарплаты большие. Да сейчас вообще найти работу с нормальной зарплатой почти нереально. Я вот смотрела - при моих данных мне максимум 20 светит.
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Работа

Сообщение Пантерка » 18 окт 2020, 16:28

Ну 20 - это все-таки лучше, чем минималка, на которую выжить вообще не реально. Хотя по большому счету я считаю, что все от вас зависит. Если вы обладаете достаточным уровнем квалификации и опытом работы, то легко сможете и на более интересную зарплату рассчитывать. Сейчас ведь средняя зарплата в предложениях работодателей - 37 тысяч. Да сами можете посмотреть: https://gorodrabot.ru/salary
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Работа

Сообщение Holly » 18 окт 2020, 16:35

Это в идеале. А на деле почитаешь эти вакансии - требуется риэлтор, зарплата сдельная, сможете зарабатывать по 150 тысяч. Ага! А можете и вообще ничего не заработать. А в подсчет средней зарплаты эти 150 идут
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Работа

Сообщение Alisik » 23 окт 2020, 11:11

а я вот подработку для себя недавно нашла, зарабатываю на ставках, ставки делаю через букмекера тут https://betonmobile.kz/ , нашла по рейтингам его, кстати, в месяц приличная сумма выходит
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Работа

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 17:03

Fillana писал(а):Всем доброго дня. Мне нужен совет. Дело в том, что нас перевели на удаленку. Все бы ничего, но зарплата и так маленькая была, а теперь сказали, что раз дома сидите, то премии не будет. И останется только оклад - т.е. минималка. И что делать? Как жить на эти деньги??


трясите родственников, пусть выживать помогают
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Работа

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 17:09

второй вариант это найти себе ещё работу, всё просто.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Работа

Сообщение derigor » Сегодня, 17:32

Всем доброго дня. Мне нужен совет. Дело в том, что нас перевели на удаленку. Все бы ничего, но зарплата и так маленькая была, а теперь сказали, что раз дома сидите, то премии не будет. И останется только оклад - т.е. минималка. И что делать? Как жить на эти деньги??


Понимаю, сам в такое же положение попал, а может и хуже, так как оформлен был на полставки, соответственно и выплаты были меньше минималки. Надо было естественно же жить на что-то, питаться и коммуналку выплачивать. Выходом стали кредиты https://www.orelbanks.ru/credits/credit-bez-porychitelei.php , которые оформлял. Благо, что это можно было делать без справок и поручителей. Раз в трудной ситуации оказались, то можете поступать аналогичным образом.
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