Сообщение Fillana » 18 окт 2020, 14:54

Всем доброго дня. Мне нужен совет. Дело в том, что нас перевели на удаленку. Все бы ничего, но зарплата и так маленькая была, а теперь сказали, что раз дома сидите, то премии не будет. И останется только оклад - т.е. минималка. И что делать? Как жить на эти деньги??