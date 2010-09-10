Сообщение Fillana » Вчера, 16:57

Добрый день всем. У меня свой бизнес - небольшой книжный магазин. Но дела идут все хуже и хуже. Вот и хотела спросить - что, людей действительно перестали читать? А что же мне тогда делать - как спасти бизнес? Может как-то ассортимент расширить?