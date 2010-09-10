Люди перестали читать?

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Люди перестали читать?

Сообщение Fillana » Вчера, 16:57

Добрый день всем. У меня свой бизнес - небольшой книжный магазин. Но дела идут все хуже и хуже. Вот и хотела спросить - что, людей действительно перестали читать? А что же мне тогда делать - как спасти бизнес? Может как-то ассортимент расширить?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Люди перестали читать?

Сообщение Raduznaya » Вчера, 17:11

Нет, читать не перестали. Но вот именно бумажные книги и правда читают очень мало. Они же дорогие очень. Гораздо проще скачать нужную книги из сети и спокойно прочитать со смартфона.
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Люди перестали читать?

Сообщение Пантерка » Вчера, 17:22

На счет расширения ассортимента идея очень здравая. Есть ведь множество сходных товаров, которые пользуются спросом и будут приносить вам прибыль. Можно, например, офисные канцтовары завезти. Ну или товары для школьников. Их вот на этом сайте, например, можно посмотреть: http://www.stationerymarket.ru/catalog/shkolnoe/ Такие вещи всегда нужны и в отличие от книг будут бойко продаваться
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Люди перестали читать?

Сообщение Holly » Вчера, 17:33

Да, конечно. Если торговать одними книгами, то такой бизнес в наше время не выживет. Все-таки бумажные книги реально уходят в прошлое. А жаль, потому что держать в руках живую книгу намного приятней, чем смартфон
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