Люди перестали читать?
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
7 сообщений • Страница 1 из 1
Люди перестали читать?
Добрый день всем. У меня свой бизнес - небольшой книжный магазин. Но дела идут все хуже и хуже. Вот и хотела спросить - что, людей действительно перестали читать? А что же мне тогда делать - как спасти бизнес? Может как-то ассортимент расширить?
Re: Люди перестали читать?
Нет, читать не перестали. Но вот именно бумажные книги и правда читают очень мало. Они же дорогие очень. Гораздо проще скачать нужную книги из сети и спокойно прочитать со смартфона.
Re: Люди перестали читать?
На счет расширения ассортимента идея очень здравая. Есть ведь множество сходных товаров, которые пользуются спросом и будут приносить вам прибыль. Можно, например, офисные канцтовары завезти. Ну или товары для школьников. Их вот на этом сайте, например, можно посмотреть: http://www.stationerymarket.ru/catalog/shkolnoe/ Такие вещи всегда нужны и в отличие от книг будут бойко продаваться
Re: Люди перестали читать?
Да, конечно. Если торговать одними книгами, то такой бизнес в наше время не выживет. Все-таки бумажные книги реально уходят в прошлое. А жаль, потому что держать в руках живую книгу намного приятней, чем смартфон
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Люди перестали читать?
Да нет. я думаю что читают люди так как и раньше, а может даже и больше. Просто в основном все перешли на электронный вариант книг, и это достаточно удобно я считаю. Я много чита, и не представляю если бы все эти книги хранились у меня дома. Поэтому книги для чтения я обычно скачиваю тут https://monster-book.com. Могу конечно раз в году купить какую-то книгу в магазине, но только если она будет безумно интересной.
Re: Люди перестали читать?
да не правда! я постоянно читаю!
Re: Люди перестали читать?
Ну как это перестали? Конечно все читают, это захватывающий процесс. Я вот и сейчас читаю , взял себе книгу Владимира Хрусталева и Анастасии Хрусталевой https://potomok.com/ - очень захватывающий приключенческий роман с элементами фантастики.
7 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость