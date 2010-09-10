Подскажите парсер цен с автоматическим поиском конкурентов
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Подскажите парсер цен с автоматическим поиском конкурентов
В идеале в парсере цен должно быть неограниченное количество конкурентов и постоянный поиск новых конкурентов. Существуют такие?)
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