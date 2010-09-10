Подскажите парсер цен с автоматическим поиском конкурентов

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Подскажите парсер цен с автоматическим поиском конкурентов

Сообщение Зверь » Вчера, 18:36

В идеале в парсере цен должно быть неограниченное количество конкурентов и постоянный поиск новых конкурентов. Существуют такие?)
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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

Re: Подскажите парсер цен с автоматическим поиском конкурентов

Сообщение nekit1984 » Сегодня, 09:54

Да. Только это уже не парсеры, а специальные облачные сервисы. Например, uxprice.com. Особенно мне нравится фиксированная цена за проверку. Надеюсь, что так все и останется.
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