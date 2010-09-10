Мультиканальная атрибуция
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Мультиканальная атрибуция
Кто работал с мультиканальной атрибуцией, подскажите как настроить работу правильно?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 277
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Мультиканальная атрибуция
Вы должны понимать, что рекламные каналы требуют явного понимания и длительных работ. Мультиканальная атрибуция https://www.owox.ru/blog/articles/multi-channel-attribution-models-comparison/ с помощью воронки, самый оптимальный вариант для каждого. Благодаря owox можно пошагово добиться качественного результата.
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