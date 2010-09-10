Мультиканальная атрибуция

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Мультиканальная атрибуция

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:03

Кто работал с мультиканальной атрибуцией, подскажите как настроить работу правильно?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Мультиканальная атрибуция

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:43

Вы должны понимать, что рекламные каналы требуют явного понимания и длительных работ. Мультиканальная атрибуция https://www.owox.ru/blog/articles/multi-channel-attribution-models-comparison/ с помощью воронки, самый оптимальный вариант для каждого. Благодаря owox можно пошагово добиться качественного результата.
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