Реферат

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Реферат

Сообщение zevc » Сегодня, 13:03

Здравствуйте. Я решила не писать реферат на заданную преподавателем тему, хочу узнать, сколько будет стоить написать реферат? Буду вам благодарна, если отпишетесь и проконсультируете меня по этому вопросу, сразу поделитесь ссылками на сайты компаний для сотрудничества.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Реферат

Сообщение klonik » Сегодня, 13:56

Добрый день. Мне самой стало интересно, сколько будет стоить заказать написание реферата и поэтому, отправилась просматривать внимательно сайты и сравнивать ценовую политику между собой. Заглянула сюда http://vkr12.ru/ рефераты написано, стоят от 500 рублей, но окончательную стоимость вам подскажет специалист. В любом случае, не стесняйтесь задавать вопросы сотруднику компании, получите ответы, и удастся сократить до минимума время на просмотр информации. Я довольна, потому что не нужно тратить время, только немного денег и это мелочи жизни.
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