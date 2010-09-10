Сообщение zevc » Сегодня, 13:03

Здравствуйте. Я решила не писать реферат на заданную преподавателем тему, хочу узнать, сколько будет стоить написать реферат? Буду вам благодарна, если отпишетесь и проконсультируете меня по этому вопросу, сразу поделитесь ссылками на сайты компаний для сотрудничества.