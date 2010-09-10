Реферат
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Реферат
Здравствуйте. Я решила не писать реферат на заданную преподавателем тему, хочу узнать, сколько будет стоить написать реферат? Буду вам благодарна, если отпишетесь и проконсультируете меня по этому вопросу, сразу поделитесь ссылками на сайты компаний для сотрудничества.
Re: Реферат
Добрый день. Мне самой стало интересно, сколько будет стоить заказать написание реферата и поэтому, отправилась просматривать внимательно сайты и сравнивать ценовую политику между собой. Заглянула сюда http://vkr12.ru/ рефераты написано, стоят от 500 рублей, но окончательную стоимость вам подскажет специалист. В любом случае, не стесняйтесь задавать вопросы сотруднику компании, получите ответы, и удастся сократить до минимума время на просмотр информации. Я довольна, потому что не нужно тратить время, только немного денег и это мелочи жизни.
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