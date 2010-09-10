Запчасти на ружье МР 18
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Запчасти на ружье МР 18
Сейчас реально где-то купить новый приклад на МР 18? В таких магазинах нет, а в интернете не находил.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Запчасти на ружье МР 18
По-моему, вот как раз и в интернете нет проблем с такими покупками, ведь там есть всё, и приобрести можно без проблем. Я даже знаю один магазин ZOSOptic.Ru в котором вы сможете найти приклады на мр 18 в ассортименте. Вы на какую сумму рассчитываете? Вот у них за 2-3 тыс. рублей можно купить новую модель приклада из пластика, или вы хотели из дерева? Магазин осуществляет доставку во все города России, поэтому с получением заказа проблем не возникнет.
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