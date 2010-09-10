запчасти к мотору лодки

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

запчасти к мотору лодки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:40

Часто катаюсь на лодке с друзьями на рыбалку и не вовремя сломалась запчасть к мотору, нужна к мотору ветерок 8. Кто знает где такую достать?
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