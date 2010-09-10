запчасти к мотору лодки

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

запчасти к мотору лодки

Сообщение Алексей Кобзарь » 20 окт 2020, 15:40

Часто катаюсь на лодке с друзьями на рыбалку и не вовремя сломалась запчасть к мотору, нужна к мотору ветерок 8. Кто знает где такую достать?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: запчасти к мотору лодки

Сообщение Наташа Швец » 31 минуту назад

Смотря какая деталь у вас сломалась, с недавних пор я начала увлекаться рыбалкой и знаю где теперь можно купить все запчасти на мою лодку. Мотор ломается чаще всего, в него попадают водоросли, щебни, камушки маленькие и приходится вкладывать деньги в него. В интернет магазине ZOSOptic.Ru, есть к мотору ветерок 8 запчасти по лучшим ценам. Есть в наличии все составляющие для мотора и также запчасти для оружия, газовые пружины и многое другое.
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