запчасти к мотору лодки
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
запчасти к мотору лодки
Часто катаюсь на лодке с друзьями на рыбалку и не вовремя сломалась запчасть к мотору, нужна к мотору ветерок 8. Кто знает где такую достать?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: запчасти к мотору лодки
Смотря какая деталь у вас сломалась, с недавних пор я начала увлекаться рыбалкой и знаю где теперь можно купить все запчасти на мою лодку. Мотор ломается чаще всего, в него попадают водоросли, щебни, камушки маленькие и приходится вкладывать деньги в него. В интернет магазине ZOSOptic.Ru, есть к мотору ветерок 8 запчасти по лучшим ценам. Есть в наличии все составляющие для мотора и также запчасти для оружия, газовые пружины и многое другое.
Re: запчасти к мотору лодки
У нас этими вопросами, как полагается, заведует муж. Но мне не раз приходилось помогать ему с оформлением заказа, потому знаю, что делает он это на https://entuziast-spares.ru/buy-spares/rebir/ Запчасти и комплектующие для Rebir Как-то впервые вышли на этот магазин по рекомендации одного знакомого. Качество деталей оказалось довольно неплохим, а цена вполне разумной. С тех пор пользуемся только данным ресурсом, чтобы не экспериментировать. Можете и Вы поискать там то, что интересует.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость