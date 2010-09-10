Аничков мост в Питере

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Аничков мост в Питере

Сообщение Яно4ка » 20 окт 2020, 16:09

Кто знает историю Аничков моста в Питере, тут задали мне работу написать курсовую, не знаю где можно посмотреть его характеристику и историю?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 301
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Аничков мост в Питере

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 21:30

А что гугл не в помощь? Думаю, там море истории, даже вот на сайте организации Мостотрест, есть полно информации об аничков мост , так как они являются учреждением, которое отвечает за обслуживание и ремонт всех мостов Питера, даже расписание разведения и наведения составлено для жителей города. Посмотрите там информацию, может что-то и пригодится к дополнению для вашей курсовой.
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