Как помочь алкоголику?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Как помочь алкоголику?

Сообщение sasha@vera » Сегодня, 16:52

Что сделать, как помочь алкоголику? Не помогает ничего: ни угрозы, ни мольбы, ни лечение? Есть ли действительно работающая помощь, где реабилитация алкозависимых не слова, а дело? Всем заранее спасибо за совет...
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