Как помочь алкоголику?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Как помочь алкоголику?
Что сделать, как помочь алкоголику? Не помогает ничего: ни угрозы, ни мольбы, ни лечение? Есть ли действительно работающая помощь, где реабилитация алкозависимых не слова, а дело? Всем заранее спасибо за совет...
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