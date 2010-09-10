рейтинг сайта
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Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
рейтинг сайта
Добрый день, у меня есть свой сайт и я хотел бы увеличить ему рейтинг и чтобы продажи были высокими. Можно ли так сделать, и что для этого нужно?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: рейтинг сайта
Заголовок, это первое на что обращает внимание посетитель вашего сайта, он несет общую информацию о товарах либо услугах. В каждом тексте, где поставлена задача продать или подвигнуть к определенным действиях потенциальных клиентов, используются 4U заголовки. Если возникают трудности с их составлением, то можно воспользоваться генератором заголовков 4U и быстро решить данный вопрос. Можно конечно редактировать текст и его составляющие, но важен первый заголовок - он должен бросаться в глаза и привлекать внимание человека, заинтересовывать его, тогда человек задержится на странице вашего сайта гораздо дольше.
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