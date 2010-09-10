Активатор Windows 10

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Активатор Windows 10

Сообщение polpol » Вчера, 20:41

Если у Вас по какой либо причине не удается обновить свою лицензионную Windows 7, 8 до 10, используя при этом стандартный помощник по обновлению до Windows 10, то советую применить для этого бесплатный активатор. Активаторов довольно много и все они работают приблизительно одинаково - почитайте об этом тут http://aktivator-win10.ucoz.net/ и следуйте этим инструкциям. Главное перед включением активатора следует отключить защиту в Windows 10 так как она заблокирует активатор.
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