Мужские часы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Мужские часы
Хочу купить себе новые мужские наручные часы. Так как буду покупать себе любимому, то хочу купить механические конечно же. Это и солиднее на мой взгляд и красивее будет. Какие посоветуете купить?
Re: Мужские часы
Я согласен, что механические наручные часы — это более солидно и красиво, чем электронные. Это классика как говорится. А на какой бюджет вы рассчитываете? А то можно купить и подороже мужские часы и со скидкой, например, здесь.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость