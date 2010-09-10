Мужские часы

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Мужские часы

Сообщение Venik » Вчера, 20:48

Хочу купить себе новые мужские наручные часы. Так как буду покупать себе любимому, то хочу купить механические конечно же. Это и солиднее на мой взгляд и красивее будет. Какие посоветуете купить?
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Мужские часы

Сообщение Lionel » Вчера, 23:00

Я согласен, что механические наручные часы — это более солидно и красиво, чем электронные. Это классика как говорится. А на какой бюджет вы рассчитываете? А то можно купить и подороже мужские часы и со скидкой, например, здесь.
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