Сообщение Venik » 20 окт 2020, 20:48

Хочу купить себе новые мужские наручные часы. Так как буду покупать себе любимому, то хочу купить механические конечно же. Это и солиднее на мой взгляд и красивее будет. Какие посоветуете купить?