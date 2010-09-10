Мужские часы
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Мужские часы
Хочу купить себе новые мужские наручные часы. Так как буду покупать себе любимому, то хочу купить механические конечно же. Это и солиднее на мой взгляд и красивее будет. Какие посоветуете купить?
Re: Мужские часы
Я согласен, что механические наручные часы — это более солидно и красиво, чем электронные. Это классика как говорится. А на какой бюджет вы рассчитываете? А то можно купить и подороже мужские часы и со скидкой, например, здесь.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 300
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Мужские часы
Лично мне нравиться часы! Я предпочитаю https://chasik.com.ua/chasyi-naruchnyie/stil_klassika/ классические часы купить, недорого можно купить тут на сайте. Своим внешним видом они подходят под всё. Думаю у каждого мужчины должно быть парочку таких.
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