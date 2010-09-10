Сообщение Яно4ка » 21 окт 2020, 10:52

Мы с мужем пытались забеременеть около 2-х лет, ничего не получалось. Но, неделю назад я увидела долгожданные 2 полосочки, теперь хочу попасть к грамотному врачу, который меня осмотрит и будет вести мою беременность. Скажите, на кого в Астане можно положиться, есть хорошие специалисты?