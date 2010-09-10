Хороший гинеколог
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Хороший гинеколог
Мы с мужем пытались забеременеть около 2-х лет, ничего не получалось. Но, неделю назад я увидела долгожданные 2 полосочки, теперь хочу попасть к грамотному врачу, который меня осмотрит и будет вести мою беременность. Скажите, на кого в Астане можно положиться, есть хорошие специалисты?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Хороший гинеколог
Я за вас искренни рада и говорят, чудес не бывает, значит вы не сдавались и верить в это! Да, сейчас главное найти хорошего врача, ведь такое долгожданное счастье нельзя доверять тем, кто не верил в чудо. Я могу вам подсказать ресурс на котором собраны все частные гинекологи астаны , думаю по отзывам и описанию их деятельности проще будет сделать выбор. Пересмотрите список, можно даже подобрать гинеколога в ближайшем районе, чтобы далеко не ездить каждый прием.
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