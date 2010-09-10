Подарочный сертификат

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Подарочный сертификат

Сообщение parma » Вчера, 23:24

Удобный и универсальный вариант для презента, который можно преподнести и подарить любому человеку, независимо от возраста и социального положения. Преимущества подарка от https://kava.ua/certificates подарочного сертификата очевидны. Обращайтесь!
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