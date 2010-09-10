Апартаменты в Стамбуле
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Апартаменты в Стамбуле
Хотели купить апартаменты в Стамбуле, но квартиры Алании https://statusproperty.ru/products/sale ... ry/alaniya переубедили нас. Отличное качество. расположение возле теплого моря и даже беспроцентная рассрочка по приятным условиям. Сотрудничал ли кто-то с этим агентством? А то много читали о том что с риелторами безопаснее в другой стране, но хотели бы выбрать солидную фирму
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