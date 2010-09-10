Нужен совет
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Нужен совет
Здравствуйте. Пора обновить систему Виндовс на ноуте, только вот я в таких вопросах совершенно ничего не понимаю и без консультации и помощи со стороны точно не обойтись. Прошу вас поделиться ссылками на сайты, в какие компании вы обычно обращаетесь
Re: Нужен совет
Понимаю вас, потому что мне самой пришлось потратить время на поиски информации теоретического плана, которая в любом случае окажется полезной и советую вам прямо сейчас заглянуть сюда https://аймакс-сервис.рф/ чтобы ознакомиться с полным спектром услуг, а также ценам на каждую из них. Не нужно стесняться задавать вопросы, менеджер обязательно ответит на них и поможет принять правильное решение. Я сама всегда так делаю и вам советую очень серьёзно и основательно подходить к выбору компании для сотрудничества, тем более, если речь идёт о ремонтном сервисе.
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