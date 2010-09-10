Нужен совет

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Нужен совет

Сообщение zevc » Сегодня, 11:07

Здравствуйте. Пора обновить систему Виндовс на ноуте, только вот я в таких вопросах совершенно ничего не понимаю и без консультации и помощи со стороны точно не обойтись. Прошу вас поделиться ссылками на сайты, в какие компании вы обычно обращаетесь
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Нужен совет

Сообщение klonik » Сегодня, 11:54

Понимаю вас, потому что мне самой пришлось потратить время на поиски информации теоретического плана, которая в любом случае окажется полезной и советую вам прямо сейчас заглянуть сюда https://аймакс-сервис.рф/ чтобы ознакомиться с полным спектром услуг, а также ценам на каждую из них. Не нужно стесняться задавать вопросы, менеджер обязательно ответит на них и поможет принять правильное решение. Я сама всегда так делаю и вам советую очень серьёзно и основательно подходить к выбору компании для сотрудничества, тем более, если речь идёт о ремонтном сервисе.
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