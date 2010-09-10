Магнитометр нужен

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Магнитометр нужен

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 11:14

Есть на форуме специалисты по данному вопросу? Работаем в сфере ТЭК, нужно оборудование для поиска полезных ископаемых. Где и какой магнитометр купить посоветуете? Какие можете дать отзывы по radar-mms? Какой вы используете в работе? За хорошую консультацию готов заплатить.
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