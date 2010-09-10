Где датчики воды купить?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Где датчики воды купить?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 18:04

Вопрос в названии топика. Если сравнивать отечественных производителей с зарубежными в этой области, разница в качестве очень большая, или наших имеет смысл рассматривать? Датчики воды купить нужно в систему обогрева кровли, бюджет 1300-1500 руб. Что по таким параметрам можете посоветовать?
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