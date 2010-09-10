Где датчики воды купить?
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Где датчики воды купить?
Вопрос в названии топика. Если сравнивать отечественных производителей с зарубежными в этой области, разница в качестве очень большая, или наших имеет смысл рассматривать? Датчики воды купить нужно в систему обогрева кровли, бюджет 1300-1500 руб. Что по таким параметрам можете посоветовать?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость