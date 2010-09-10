Где датчики воды купить?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Где датчики воды купить?

Сообщение Buneyaz » 25 окт 2020, 18:04

Вопрос в названии топика. Если сравнивать отечественных производителей с зарубежными в этой области, разница в качестве очень большая, или наших имеет смысл рассматривать? Датчики воды купить нужно в систему обогрева кровли, бюджет 1300-1500 руб. Что по таким параметрам можете посоветовать?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Где датчики воды купить?

Сообщение gonchar84 » 31 авг 2021, 10:05

а какие конкретно нужны по характеристикам?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Где датчики воды купить?

Сообщение gonchar84 » 31 авг 2021, 10:15

Вы монтаж сами проводить собираетесь такой электроники или нанимать кого-то?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Где датчики воды купить?

Сообщение derigor » 31 авг 2021, 10:18

gonchar84 писал(а):Вы монтаж сами проводить собираетесь такой электроники или нанимать кого-то?


Сейчас же в интернете заказать можно, в onlinecomponents есть в продаже, например, можно там купить. Я в этом магазине себе всякую электронику беру часто, начиная от датчиков и заканчивая кодерами / декодерами всякими. Продукция качественная продается там, от известных производителей.
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