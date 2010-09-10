Где датчики воды купить?
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Где датчики воды купить?
Вопрос в названии топика. Если сравнивать отечественных производителей с зарубежными в этой области, разница в качестве очень большая, или наших имеет смысл рассматривать? Датчики воды купить нужно в систему обогрева кровли, бюджет 1300-1500 руб. Что по таким параметрам можете посоветовать?
Re: Где датчики воды купить?
а какие конкретно нужны по характеристикам?
Re: Где датчики воды купить?
Вы монтаж сами проводить собираетесь такой электроники или нанимать кого-то?
Re: Где датчики воды купить?
gonchar84 писал(а):Вы монтаж сами проводить собираетесь такой электроники или нанимать кого-то?
Сейчас же в интернете заказать можно, в onlinecomponents есть в продаже, например, можно там купить. Я в этом магазине себе всякую электронику беру часто, начиная от датчиков и заканчивая кодерами / декодерами всякими. Продукция качественная продается там, от известных производителей.
4 сообщения • Страница 1 из 1
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