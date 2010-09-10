Лизинг
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Лизинг
Компания https://hapai.kiev.ua/ru/city-odessa/money помогла мне определиться с тем, что лизинг – это действительно выгодный инструмент. Сотрудники проявляют себя профессионально. В будущем планирую пользоваться услугами этой компании для приобретения нового транспорта.
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