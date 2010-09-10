Типография

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Типография

Сообщение zevc » Сегодня, 11:00

Приветствую, вас. Не думала, что так сложно будет остановиться на каком-то одном сайте, чтобы офсетную печать заказать и сделать это как можно скорее. Прошу вас отписаться и поделиться ссылками, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Типография

Сообщение klonik » Сегодня, 11:48

Знакомая ситуация, потому что мне самой пришлось потратить время на сравнительные характеристики условий сотрудничества и просмотр официальных сайтов типографий. Советую заглянуть сюда https://www.press-store.net/load/uslugi ... at/2-1-0-8 чтобы внимательно изучить условия офсетной печати, а потом только – оставить заявку, с указанием личных данных. Не стесняйтесь консультироваться с менеджером, сотрудник обязательно поможет решить все вопросы и нюансы организационного формата, которые наверняка вас волнуют, и я сама так всегда делаю – сначала собираю информацию, а потом только выбор делаю в пользу одной типографии.
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