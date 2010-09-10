klonik писал(а): Знакомая ситуация, потому что мне самой пришлось потратить время на сравнительные характеристики условий сотрудничества и просмотр официальных сайтов типографий. Советую заглянуть сюда чтобы внимательно изучить условия офсетной печати, а потом только – оставить заявку, с указанием личных данных. Не стесняйтесь консультироваться с менеджером, сотрудник обязательно поможет решить все вопросы и нюансы организационного формата, которые наверняка вас волнуют, и я сама так всегда делаю – сначала собираю информацию, а потом только выбор делаю в пользу одной типографии.