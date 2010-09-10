Демонтажные работы

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Демонтажные работы

Сообщение klonik » Сегодня, 11:42

Здравствуйте. Я решила изучить в интернете несколько разных сайтов с предложением о сотрудничестве. Хочу провести демонтаж стен в квартире, чтобы из двух комнат сделать одну и освободить как можно больше места. В итоге, потратила больше часа свободного времени, и оказалось, что здесь https://master-demontazh.ru/demontazh_r ... jator.html есть возможность прогуляться по страницам сайта, а потом только задать вопросы представителю компании, чтобы сделать свои выводы. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами и помощью именно этой организации в Москве? Расскажите, как всё прошло.
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