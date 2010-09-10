Демонтажные работы
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Демонтажные работы
Здравствуйте. Я решила изучить в интернете несколько разных сайтов с предложением о сотрудничестве. Хочу провести демонтаж стен в квартире, чтобы из двух комнат сделать одну и освободить как можно больше места. В итоге, потратила больше часа свободного времени, и оказалось, что здесь https://master-demontazh.ru/demontazh_r ... jator.html есть возможность прогуляться по страницам сайта, а потом только задать вопросы представителю компании, чтобы сделать свои выводы. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами и помощью именно этой организации в Москве? Расскажите, как всё прошло.
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