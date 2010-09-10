Свитера

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Свитера

Сообщение zevc » Сегодня, 16:20

Добрый день. Хочу выбрать какой-то один интернет магазин одежды, чтобы пополнить свой гардероб осенними и зимними вещами. Прошу отписаться прямо сейчас и проконсультировать меня, где стоит заказывать одежду?
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