Кроссовки

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кроссовки

Сообщение zevc » Сегодня, 16:36

Добрый день. Мне нужна ваша консультация и помощь, куда именно стоит заглянуть, чтобы выбрать и купить кроссовки белого и чёрного цвета? Решила написать и поинтересоваться, потому что очень хочу со скидкой заказать обувь.
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