Сообщение zevc » Сегодня, 16:36

Добрый день. Мне нужна ваша консультация и помощь, куда именно стоит заглянуть, чтобы выбрать и купить кроссовки белого и чёрного цвета? Решила написать и поинтересоваться, потому что очень хочу со скидкой заказать обувь.