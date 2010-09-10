Кроссовки
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кроссовки
Добрый день. Мне нужна ваша консультация и помощь, куда именно стоит заглянуть, чтобы выбрать и купить кроссовки белого и чёрного цвета? Решила написать и поинтересоваться, потому что очень хочу со скидкой заказать обувь.
Re: Кроссовки
Приветствую, вас. Я не так давно просматривала в интернете разные каталоги и сравнивала между собой условия сотрудничества, а также цены. Оказалось, что есть возможность остановиться на предложении вот этой https://whitestory.ua/krossovki/ виртуальной торговой площадки, которая готова порадовать не только обувью, но и одеждой, а также аксессуарами для приобретения. Не стесняйтесь задавать вопросы, получите ответы на них в максимально сжатые сроки, как это обычно делаю я. Удобно, быстро и просто – заказ может привезти курьер по указанному вами адресу на дом, либо же на пункт самовывоза транспортной компании.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей