Создать биткоин кошелек как правильно?
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Создать биткоин кошелек как правильно?
Скиньте инструкцию как правильно создать биткоин кошелек, делать переводы, безопасно хранить и так далее. В интернете на эту тему информации тонны, теряюсь моментально. Нужна проверенная статья либо видео с ютуба, где всё подробно объясняют. Создать кошелек хочу на bitcoinco org, можете по нему дать отзывы? Или посоветуйте тот кошелек, которым вы пользуетесь.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Банковский форум»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя