Создать биткоин кошелек как правильно?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Создать биткоин кошелек как правильно?

Сообщение Buneyaz » 31 минуту назад

Скиньте инструкцию как правильно создать биткоин кошелек, делать переводы, безопасно хранить и так далее. В интернете на эту тему информации тонны, теряюсь моментально. Нужна проверенная статья либо видео с ютуба, где всё подробно объясняют. Создать кошелек хочу на bitcoinco org, можете по нему дать отзывы? Или посоветуйте тот кошелек, которым вы пользуетесь.
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