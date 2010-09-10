Создать биткоин кошелек как правильно?

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Создать биткоин кошелек как правильно?

Сообщение Buneyaz » 26 окт 2020, 22:06

Скиньте инструкцию как правильно создать биткоин кошелек, делать переводы, безопасно хранить и так далее. В интернете на эту тему информации тонны, теряюсь моментально. Нужна проверенная статья либо видео с ютуба, где всё подробно объясняют. Создать кошелек хочу на bitcoinco org, можете по нему дать отзывы? Или посоветуйте тот кошелек, которым вы пользуетесь.
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Создать биткоин кошелек как правильно?

Сообщение derigor » 54 минуты назад

А зачем вам его создавать? Сейчас же и так их полно.
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Создать биткоин кошелек как правильно?

Сообщение derigor » 46 минут назад

Да и, кстати, как думаете, в какую крипту сейчас стоит вкладываться?
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Создать биткоин кошелек как правильно?

Сообщение gonchar84 » 30 минут назад

derigor писал(а):Да и, кстати, как думаете, в какую крипту сейчас стоит вкладываться?


Можно было бы сказать, что в биткоин, но он нынче довольно дорогой, поэтому не каждый сможет в него вложиться, это факт. Я бы, на вашем месте, предпочёл вкладывать в перспективные и недорогие криптовалюты, которые сейчас по курсу доллара к рублю стоят не много, но при этом могут выстрелить уже в ближайшее время.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Банковский форум»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость