Создать биткоин кошелек как правильно?
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Создать биткоин кошелек как правильно?
Скиньте инструкцию как правильно создать биткоин кошелек, делать переводы, безопасно хранить и так далее. В интернете на эту тему информации тонны, теряюсь моментально. Нужна проверенная статья либо видео с ютуба, где всё подробно объясняют. Создать кошелек хочу на bitcoinco org, можете по нему дать отзывы? Или посоветуйте тот кошелек, которым вы пользуетесь.
Re: Создать биткоин кошелек как правильно?
А зачем вам его создавать? Сейчас же и так их полно.
Re: Создать биткоин кошелек как правильно?
Да и, кстати, как думаете, в какую крипту сейчас стоит вкладываться?
Re: Создать биткоин кошелек как правильно?
derigor писал(а):Да и, кстати, как думаете, в какую крипту сейчас стоит вкладываться?
Можно было бы сказать, что в биткоин, но он нынче довольно дорогой, поэтому не каждый сможет в него вложиться, это факт. Я бы, на вашем месте, предпочёл вкладывать в перспективные и недорогие криптовалюты, которые сейчас по курсу доллара к рублю стоят не много, но при этом могут выстрелить уже в ближайшее время.
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