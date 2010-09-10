Создать биткоин кошелек как правильно?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Создать биткоин кошелек как правильно?

Сообщение Buneyaz » 26 окт 2020, 22:06

Скиньте инструкцию как правильно создать биткоин кошелек, делать переводы, безопасно хранить и так далее. В интернете на эту тему информации тонны, теряюсь моментально. Нужна проверенная статья либо видео с ютуба, где всё подробно объясняют. Создать кошелек хочу на bitcoinco org, можете по нему дать отзывы? Или посоветуйте тот кошелек, которым вы пользуетесь.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Создать биткоин кошелек как правильно?

Сообщение derigor » 20 фев 2021, 11:25

А зачем вам его создавать? Сейчас же и так их полно.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Создать биткоин кошелек как правильно?

Сообщение derigor » 20 фев 2021, 11:34

Да и, кстати, как думаете, в какую крипту сейчас стоит вкладываться?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Создать биткоин кошелек как правильно?

Сообщение gonchar84 » 20 фев 2021, 11:50

derigor писал(а):Да и, кстати, как думаете, в какую крипту сейчас стоит вкладываться?


Можно было бы сказать, что в биткоин, но он нынче довольно дорогой, поэтому не каждый сможет в него вложиться, это факт. Я бы, на вашем месте, предпочёл вкладывать в перспективные и недорогие криптовалюты, которые сейчас по курсу доллара к рублю стоят не много, но при этом могут выстрелить уже в ближайшее время.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 658
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Создать биткоин кошелек как правильно?

Сообщение Алексей Кобзарь » 11 май 2021, 15:01

биткоины сейчас вообще сложно достать, рискованно отдавать большую сумму
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Создать биткоин кошелек как правильно?

Сообщение Наташа Швец » 11 май 2021, 15:09

derigor писал(а):Да и, кстати, как думаете, в какую крипту сейчас стоит вкладываться?


для новичков я бы советовала вкладывать в лайткоин, цена на него сейчас доступная и как раз набирает обороты на рынке)) Вот мой проверенный криптобанк, где я уже успела закупить новой крипты+за такие сделки накапали токены. Пока есть возможность, то вкладываю. Блокчейн-банк PointPay предлагает выгодные условия на сегодня)
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Создать биткоин кошелек как правильно?

Сообщение Хойя » Сегодня, 12:46

Ну, тут всё зависит от того, для чего тебе кошелек. Если чисто хранить или переводы делать, я бы советовала простые и понятные варианты. Я вот недавно сама искала, долго не могла выбрать, но в итоге остановилась на https://crypto-wallet.org/ru/ Там всё расписано по шагам, как создать кошелек, ничего сложного — даже если раньше с этим не сталкивалась, разберёшься. Я вообще с мобильного телефона ним пользуюсь, интерфейс удобный.

derigor писал(а):Да и, кстати, как думаете, в какую крипту сейчас стоит вкладываться?


А насчёт вложений — тут, конечно, надо смотреть, насколько ты готова к рискам. Классика — это Биткоин, он как золото в крипте. Эфириум тоже крутой вариант, плюс у него ещё свои фишки со смарт-контрактами. Ещё сейчас много говорят про Solana и Polkadot, у них тоже потенциал неплохой. Но честно, это всё дело такое... рынок может как взлететь, так и просесть. Я бы советовала начинать с малого, а там уже смотреть по ситуации.
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