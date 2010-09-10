Имплантация зубов
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Имплантация зубов
Приветствую, вас. Мне стало интересно, сколько стоит имплантация зубов в Химках? Поэтому, я решила написать вам и поинтересоваться, в какую клинику стоит записываться? Буду вам благодарна за ответы и высказанные мнения.
Re: Имплантация зубов
Добрый день. Я сама в интернете изучила больше десятка сайтов, а потом только решила воспользоваться услугами и помощью одного из них и вам советую поступать также. На странице https://novo-dent.net/uslugi/implantacziya-zubov/ установка импланта зуба более подробно расписана, как осуществляется и можно сразу задать администратору по телефону вопросы, которые волнуют, а потом останется только кликнуть мышкой и завершить процедуру оформления своего заказа. Хорошо, что можно заранее выбрать время, а то не всегда знаешь, на какой из дней выпадет выходной и приходится за день-два прозванивать в клинику и уточнять вопросы.
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