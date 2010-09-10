Криптовалюта

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Криптовалюта

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 12:43

Кто-то торгует криптовалютой? Где Вы это делаете?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Криптовалюта

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:01

На криптовалюту обратил внимание ещё 5 лет назад, когда она была более популярна нежели сейчас. За этот период у меня собрался немалый капитал в биткоинах, неплохой заработок я вам скажу. На данный момент срочно понадобились деньги и я вспомнил про свой счёт крипты, нашел сайт https://www.fxopen.ru.com/ru/torgovye-s ... coin-forex FXOpen дает вам возможность торговать напрямую криптовалютами Bitcoin, Litecoin, Namecoin и Peercoin.
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