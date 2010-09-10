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polpol Гость RZN.info Сообщения: 174 Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02 Re: Криптовалюта Цитата Сообщение polpol » 13 минут назад Если у вас по каким либо причинам не получается майнить криптовалюту, то начните заниматься стекингом! По простому стекинг криптовалют это приобретение криптомонет и последующее хранение ее у себя в кошельке, т.е. вы просто храните крипту в своем кошельке с доступом к интернету в безпрерывном режиме и получаете за это вознаграждение. Вернуться к началу

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