Криптовалюта

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Криптовалюта

Сообщение Алехандро Пенгер » 27 окт 2020, 12:43

Кто-то торгует криптовалютой? Где Вы это делаете?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Криптовалюта

Сообщение Алексей Кобзарь » 27 окт 2020, 14:01

На криптовалюту обратил внимание ещё 5 лет назад, когда она была более популярна нежели сейчас. За этот период у меня собрался немалый капитал в биткоинах, неплохой заработок я вам скажу. На данный момент срочно понадобились деньги и я вспомнил про свой счёт крипты, нашел сайт https://www.fxopen.ru.com/ru/torgovye-s ... coin-forex FXOpen дает вам возможность торговать напрямую криптовалютами Bitcoin, Litecoin, Namecoin и Peercoin.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Криптовалюта

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 21:30

А покупаете где криптовалюту?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Криптовалюта

Сообщение Яно4ка » Вчера, 22:43

Наташа Швец, воспользуйся профессиональной торговой платформой Kyrrex. Купить крипту сможешь после регистрации на официальном сайте, там же есть раздел с курсами, комиссия минимальная, безопасность на высшем уровне. Использую данную платформу уже 5 месяцев, замечаний никак нет, крутая!)
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